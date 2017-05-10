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Вячеслав Фетисов и Игорь Бутман представят в Туле свой проект

Вячеслав Фетисов и Игорь Бутман представят в Туле свой проект

29 мая в 19.00 в Городском концертном зале пройдет гала-концерт «Союзники Великой Победы. Музыкальная история».

Его проводят Международный фонд поддержки отечественной культуры «Единство» и Международный культурный центр им. С. Михоэлса при поддержке МИД РФ. Концерт проводится в рамках Международного проекта «Культура без границ» под патронажем ЮНЕСКО.

Этот проект проходит с января 2013 г. по всему миру. Представленный в Туле театрализованный гала-концерт — российская премьера, в которой создатели средствами музыки, хореографии, поэзии и кинематографа напоминают о великой роли Советской Армии и нашего народа в победе во Второй мировой войне, подчеркивают роль стран-союзниц в этой исторической победе.

Перед туляками выступят два уникальных российских коллектива — Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» под руководством народной артистки СССР Миры Кольцовой и Московский джазовый оркестр под руководством народного артиста России Игоря Бутмана. К нам приедут известный джазовый музыкант и певец Олег Аккуратов, юная певица Ярослава Симонова, финалистка шоу «Голос» на Первом канале Валентина Бирюкова, народный артист России Владимир Конкин и другие.

 

Инициаторами представления в Туле стали народный артист России Игорь Бутман и первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, легендарный Вячеслав Фетисов.

Мероприятие пройдет при поддержке правительства Тульской области. Концерт носит благотворительный характер.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 16:01 +2
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