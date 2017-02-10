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Прокуратура Тульской области начала проверку по факту ЧП в Чернском районе

Прокуратура Тульской области начала проверку по факту ЧП в Чернском районе

В ходе проверки будет проверено соблюдение законодательства об охране труда и о промышленной безопасности.

Обрушение кровли ангара ООО «Максим Горький» в деревне Поповка Чернского района произошло около четырех часов дня. В результате под завалами погибли трое мигрантов. 

На место происшествия выехали заместитель прокурора Тульской области Дмитрий Митин, и.о. прокурора Чернского района Татьяна Самойлова, которые координируют работу аварийно-спасательных и специальных служб, - 

сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Тульской области в связи с данным происшествием проводит проверку.

В ходе проверки будет проверено соблюдение законодательства об охране труда и о промышленной безопасности. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сюжет: ЧП в Черни: рухнул ангар
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