Прокуратура Тульской области начала проверку по факту ЧП в Чернском районе

В ходе проверки будет проверено соблюдение законодательства об охране труда и о промышленной безопасности.

Обрушение кровли ангара ООО «Максим Горький» в деревне Поповка Чернского района произошло около четырех часов дня. В результате под завалами погибли трое мигрантов.

На место происшествия выехали заместитель прокурора Тульской области Дмитрий Митин, и.о. прокурора Чернского района Татьяна Самойлова, которые координируют работу аварийно-спасательных и специальных служб, -

сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Тульской области в связи с данным происшествием проводит проверку.

В ходе проверки будет проверено соблюдение законодательства об охране труда и о промышленной безопасности. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.