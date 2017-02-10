МЧС: Аварийно-спасательные работы на месте ЧП в Черни завершены

Обрушение кровли ангара в деревне Поповка Чернского района произошло около четырех часов дня.

Сообщение о трагедии на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило в 16:05.

На месте происшествия работают оперативная группа Чернского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области и оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области.

Сил и средств достаточно. Площадь обрушения составила 40 кв.м. Аварийно-спасательные работы завершены, -

сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 20 человек личного состава и 5 единиц техники.