МЧС: Аварийно-спасательные работы на месте ЧП в Черни завершены
Площадь обрушения кровли ангара составила 40 квадратных метров.
Обрушение кровли ангара в деревне Поповка Чернского района произошло около четырех часов дня.
Сообщение о трагедии на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило в 16:05.
На месте происшествия работают оперативная группа Чернского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области и оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области.
Сил и средств достаточно. Площадь обрушения составила 40 кв.м. Аварийно-спасательные работы завершены, -
сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 20 человек личного состава и 5 единиц техники.
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