новости
новости
Регистрация
Элитного тульского сутенера вызвали в суд

Элитного тульского сутенера вызвали в суд

Заседание проходит в закрытом режиме.

Советский районный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении туляка Валерия Моторина. Его обвиняют в организации занятия проституцией. Отметим, заседание проходит в закрытом режиме.

29 сентября 2016 года полицейские задержали мужчину по подозрению в сутенёрстве. В официальном пресс-релизе правоохранителей сказано, что туляк, являясь директором нескольких модельных агентств региона, постоянно проводил кастинги и показы, подбирая девушек для последующего вовлечения в занятие проституцией, а также организовывал конкурсы красоты, показывая клиентам моделей, которых они могут приобрести.

По версии правоохранителей, Моторин занимался сутенёрством много лет и уже сформировал круг постоянных клиентов. Полиция занималась его разработкой около года и за это время накопала достаточно подтверждений незаконной деятельности. Всё это фиксировалось на видео.

По информации Myslo, подозреваемый поставил незаконный бизнес на широкую ногу. Находил девушек в разных городах. Работа организатора заключалась в том, что он подбирал красоток, показывал их клиенту и по звонку привозил в условленное место, обычно на дом или в сауну.

Как стало известно Myslo из надежного источника, среди клиентов задержанного были сплошь известные в Туле люди, высокого статуса, с хорошим доходом.


Час «элитных услуг» стоил немалых денег — около 15 тысяч рублей. Треть из них сутенёр забирал себе, остальное получала проститутка. Среди девушек никто не жаловался на такое положение дел.


Подозреваемый Валерий Моторин.

Сейчас Валерий Моторин под домашним арестом.

Сюжет: Задержание сутенера
Дело о тульском сутенёре: полиция выяснила личности еще трех проституток
Дежурная часть
Дело о тульском сутенёре: полиция выяснила личности еще трех проституток
27 октября 2016, в 11:03, 90 5620 1
В отношении тульского сутенёра возбудили ещё одно уголовное дело
Дежурная часть
В отношении тульского сутенёра возбудили ещё одно уголовное дело
26 октября 2016, в 14:12, 101 5597 1
Задержанному сутенёру избрана мера пресечения
Дежурная часть
Задержанному сутенёру избрана мера пресечения
29 сентября 2016, в 17:00, 35 5208 0
Появились видеоматериалы по делу о сутенёре
Дежурная часть
Появились видеоматериалы по делу о сутенёре
29 сентября 2016, в 15:16, 67 7522 1
Все новости сюжета
сегодня, в 11:53 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
сутенеруголовное делополициясудебное заседание

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков просят не ходить рядом с телевышкой в Басово
Туляков просят не ходить рядом с телевышкой в Басово
В Туле на улице Баженова 10-летний мальчик попал под колеса «Мицубиси»
В Туле на улице Баженова 10-летний мальчик попал под колеса «Мицубиси»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика