Элитного тульского сутенера вызвали в суд

Советский районный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении туляка Валерия Моторина. Его обвиняют в организации занятия проституцией. Отметим, заседание проходит в закрытом режиме.

29 сентября 2016 года полицейские задержали мужчину по подозрению в сутенёрстве. В официальном пресс-релизе правоохранителей сказано, что туляк, являясь директором нескольких модельных агентств региона, постоянно проводил кастинги и показы, подбирая девушек для последующего вовлечения в занятие проституцией, а также организовывал конкурсы красоты, показывая клиентам моделей, которых они могут приобрести.



По версии правоохранителей, Моторин занимался сутенёрством много лет и уже сформировал круг постоянных клиентов. Полиция занималась его разработкой около года и за это время накопала достаточно подтверждений незаконной деятельности. Всё это фиксировалось на видео.

По информации Myslo, подозреваемый поставил незаконный бизнес на широкую ногу. Находил девушек в разных городах. Работа организатора заключалась в том, что он подбирал красоток, показывал их клиенту и по звонку привозил в условленное место, обычно на дом или в сауну.

Как стало известно Myslo из надежного источника, среди клиентов задержанного были сплошь известные в Туле люди, высокого статуса, с хорошим доходом.



Час «элитных услуг» стоил немалых денег — около 15 тысяч рублей. Треть из них сутенёр забирал себе, остальное получала проститутка. Среди девушек никто не жаловался на такое положение дел.



Подозреваемый Валерий Моторин.

Сейчас Валерий Моторин под домашним арестом.