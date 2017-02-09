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Туляков просят не ходить рядом с телевышкой в Басово
Фото vcfm.ru

Туляков просят не ходить рядом с телевышкой в Басово

Вышка может представлять опасность.

Сообщение с предупреждением распространил «Тульский ОРТПЦ».

Для обеспечения функций теле- и радиовещания на территории Тулы эксплуатируются два антенно-мачтовых сооружения — башня высотой 180 метров и мачта 353 метра (Тула, ул. Скуратовская, 141).

В осенне-зимний период на этих сооружениях образуется наледь. При перепаде температур возможно падения льда на прилегающие к телецентру территории. Для информирования пешеходов и автовладельцев установлены информационные табло с предупреждениями о возможном падении льда и предметов с высоты.

Соблюдайте осторожность при нахождении вблизи антенно-мачтовых сооружений, выбирайте пути обхода и объезда при снегопадах, оттепелях, смене погодных условий.

сегодня, в 12:04 +5
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