Тульского сутенера взяли под стражу

9 февраля в Советском районном суде прошло первое заседание по делу элитного тульского сутенера. Подозреваемого Валерия Моторина обвиняют в совершении 10 преступлений по ч. 1 ст. 240, ст. 241 УК РФ — организация и вовлечение в занятие проституцией.

Подсудимого взяли под стражу.

Как стало известно Myslo, причиной изменения меры пресечения стало нарушение режима обвиняемым. Ранее Моторин был заключен под домашний арест.

Отметим, что подсудимый свою вину полностью признает и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.

К слову, дата следующего заседания — 14 февраля — в День всех влюбленных.

По версии следствия, Моторин, являясь директором нескольких модельных агентств региона, постоянно проводил кастинги и показы, подбирая девушек для последующего вовлечения в занятие проституцией, а также организовывал конкурсы красоты, показывая клиентам моделей, которых они могут приобрести.

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