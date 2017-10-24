Осужденный за сутенерство туляк досрочно вышел на свободу

Валерий Моторин уже успел отпраздновать свой день рождения в ресторане и выложил об этом пост в соцсети.

Валерий Моторин, осужденный в феврале 2017 года за организацию занятия проституцией, 6 октября вышел на свободу. На своей странице ВКонтакте он разместил фотографию с празднования своего дня рождения в одном из тульских ресторанов.

Как стало известно Myslo, суд удовлетворил ходатайство адвоката Моторина об условно-досрочном освобождении.

Из постановления суда:

От назначенного приговором Советского районного суда г. Тулы Моторин отбыл более одной трети общего срока наказания, фактически отбытый срок лишения свободы более шести месяцев.

За время отбывания наказания, на момент рассмотрения ходатайства, осужденный имеет два поощрения за добросовестное отношение к труду и хорошее поведение.

Осужденный привлекался к выполнению работ по благоустройству исправительного учреждения и прилегающей к нему территории без оплаты труда, к работе относился добросовестно, принимал участие в воспитательных мероприятиях, взысканий и исполнительных листов по приговору суда не имеет, администрацией исправительного учреждения характеризуется положительно.

Суд пришел к выводу, что Моторин не нуждается в полном отбывании назначенного наказания.

Принято решение освободить условно-досрочно осужденного на 1 год 2 дня.

Суд наложил на освобожденного ряд ограничений. Например, Моторин обязан в месячный срок после освобождения трудоустроиться и работать, а также находиться по месту жительства с 22.00 до 6.00.

Напомним, 14 февраля 2017 года Советский районный суд вынес обвинительный приговор 47-летнему Валерию Моторину.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 (организация занятия проституцией). Также Моторину вменяли 10 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией). Приговор — 2 года лишения свободы в колонии-поселении.

Как установлено приговором суда, Валерий Моторин в период с декабря 2013 года по 27 сентября 2016 года (это доказанный следствием и судом промежуток времени) подбирал молодых женщин, желающих оказывать сексуальные услуги за денежное вознаграждение, а потом и клиентов для них.

Противоправную деятельность Моторина выявили сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Судебного следствия не проводилось, прения сторон не было, дело рассмотрели очень быстро. Обычно такой порядок применяют при условии очевидности дела, если подсудимый согласен на него и полностью признает вину.

В случае с Моториным, скорее всего, выбор особого порядка судебного разбирательства продиктован тем, что в деле куча свидетелей, которые явно не горели желанием «светиться» на суде.

Как рассказал Myslo источник в правоохранительных органах, среди клиентов Моторина были сплошь влиятельные люди, известные в Туле.

Моторин занимался незаконным бизнесом несколько лет. Находил девушек в Туле и близлежащих областях. Подбирал красоток, организуя кастинги якобы для работы в модельном агентстве. «Бизнес на красотках» Валерий знал изнутри: раньше он работал в одном из тульских модельных агентств.

Собственно, никого насильно на панель не тащили. Все по обоюдному согласию. Это приносило девушкам неплохой доход: по некоторым данным, около 200 тысяч в месяц.

Работа Моторина заключалась в коммуникации: подбирал красоток, показывал их клиенту (на тех же кастингах) и по звонку привозил в условленное место.

Обычно ехали сразу на дом или в сауну.

Час услуг стоил у моторинских девушек прилично — 15 тысяч рублей. Треть из них сутенёр оставлял себе, остальное забирала проститутка. Известно, что две из 16 работниц эротического фронта трудились в модельном агентстве, а в свободное время катались на заказы.