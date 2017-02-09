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В Туле на улице Баженова 10-летний мальчик попал под колеса «Мицубиси»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на улице Баженова 10-летний мальчик попал под колеса «Мицубиси»

К счастью, ребенок получил незначительные травмы.

В среду, 8 февраля, в 8.15 в Туле на улице Баженова, 37-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», сбил 10-летнего пешехода.

Мальчик переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход обратился в городскую больницу и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:16 +1
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