В Туле на улице Баженова 10-летний мальчик попал под колеса «Мицубиси»

Фото УГИБДД по Тульской области.

В среду, 8 февраля, в 8.15 в Туле на улице Баженова, 37-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», сбил 10-летнего пешехода.

Мальчик переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход обратился в городскую больницу и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.