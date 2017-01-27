Прокуратура потребовала ликвидировать незаконную свалку в Болохово

Кадр из видео.

Киреевская межрайонная прокуратура провела проверку по фактам, изложенным в публикации «Коммунальщики Болохово незаконно свозят и сжигают мусор в ближайшем овраге», размещенном 26 января на портале Myslo.ru.

В пресс-службе ведомства рассказали, что проверка подтвердила указанные в публикации нарушения природоохранного законодательства:

На территории города Болохово размещена несанкционированная свалка в районе пруда вблизи завода, расположенного на улице Мира, 32.

Поскольку сложившаяся ситуация является недопустимой, приводит к нарушению прав граждан на благоприятную окружающую сегодня Киреевским межрайонным прокурором

главе администрации Болохово внесено представление об устранении нарушений санэпидемиологического законодательства и законодательства в сфере охраны окружающей среды.

Также он потребовал принять незамедлительные меры по ликвидации несанкционированной свалки.

Также по данному факту рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении виновных лиц по статье 6.3 КоАП РФ, которой установлена ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.