По факту падения 12-летней девочки в шахту лифта в Алексине возбуждено уголовное дело

Напомним, 30 декабря 2016 года в Алексине 12-летняя девочка упала с шестого этажа в шахту лифта недостроенного многоэтажного дома.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, в тот злополучный день девочка играла со сверстниками на заброшенной строительной площадке многоэтажного дома. Поднявшись на шестой этаж, ребенок потерял равновесие и упал в шахту лифта.

Школьница при падении получила множественные травмы, в том числе перелом позвоночника. В настоящее время девочка находится в больнице.