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По факту падения 12-летней девочки в шахту лифта в Алексине возбуждено уголовное дело

По факту падения 12-летней девочки в шахту лифта в Алексине возбуждено уголовное дело

Ребенок получил множественные травмы, в том числе перелом позвоночника.

Напомним, 30 декабря 2016 года в Алексине 12-летняя девочка упала с шестого этажа в шахту лифта недостроенного многоэтажного дома.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, в тот злополучный день девочка играла со сверстниками на заброшенной строительной площадке многоэтажного дома. Поднявшись на шестой этаж, ребенок потерял равновесие и упал в шахту лифта.

Школьница при падении получила множественные травмы, в том числе перелом позвоночника. В настоящее время девочка находится в больнице.

По уголовному делу следователями СК России проводятся следственные действия и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Выясняется, кто из работников компании, являющейся собственником строительного объекта, допустил нарушения правил безопасности, что позволило детям беспрепятственно пройти на строительную площадку. Расследование продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:20 +2
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