В Алексине 12-летняя девочка упала в шахту лифта с шестого этажа

30 декабря 2016 года в районную больницу Алексина была доставлена 12-летняя девочка с множественными травмами, которые ребенок, по предварительным данным, получил в результате падения в шахту лифта недостроенного многоэтажного дома. В настоящее время следователями СК России устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По предварительной версии, 30 декабря 2016 года школьница играла со сверстниками на заброшенной строительной площадке многоэтажного дома в Алексине.

Поднявшись на высоту шестого этажа недостроенного здания, ребенок потерял равновесие и упал в шахту лифта.

Школьница получила при падении множественные телесные повреждения, в том числе перелом позвоночника. В настоящее время девочка находится в больнице.

Как стало известно Myslo, девочка во время игры со сверстниками забежала в темную комнату, которая и оказалась шахтой лифта. Сейчас ребенок находится в больнице в Москве и хорошо себя чувствует.

Следователи проводят проверки, в том числе направленные на установление лиц, ответственных за указанный строительный объект. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.