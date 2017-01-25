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Константин Райкин едет в Ясную Поляну с моноспектаклем

Константин Райкин едет в Ясную Поляну с моноспектаклем

Народный артист России и студенты его Высшей школы сценических искусств выступят в Доме культуры «Ясная Поляна» 18 февраля.

Константин Райкин представит в Ясной Поляне поэтический моноспектакль «Над Балаганом — Небо!», а будущие актеры покажут класс-концерт «Про животных и людей».

В спектакле «Про животных и людей» перед зрителями предстанут ламы, лори, черепахи, верблюды — «животные» в актёрском исполнении студентов 2-го курса ВШСИ (мастерская Камы Гинкаса и Олега Тополянского). Словно в перевёрнутом калейдоскопе их сменят «люди» и не менее смешные, трогательные, ностальгически-пронзительные наблюдения за ними.

 


Вторая часть спектакля — время оглушительных музыкальных пародий. Зрителей ждут точные музыкальные наблюдения за Гариком Сукачевым, Димой Биланом, Леонидом Утесовым, группой «Король и Шут» и другими, современными и не очень исполнителями. В довершение шаржевой программы — пародия на известную передачу «Кто хочет стать миллионером?». Цена билетов 400 руб. 12+

Константин Райкин в 17.00 представит в Ясной Поляне поэтический моноспектакль «Над Балаганом — Небо!». По словам самого мэтра, это высокая поэзия, пропущенная через сердце.

– То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого. Я и сам состою из разных жанров. Поэзия, особенно высокая поэзия, — это ведь особое состояние души… Для меня чтение стихов со сцены — это те же роли, те же монологи, — говорит Константин Аркадьевич.

Название спектакля одноименно сборнику произведений Давида Самойлова. Именно его стихи, посвященные театру и людям театра, и составляют основу выступления.

Также прозвучат стихотворения Александра Сергеевича Пушкина, Осипа Мандельштама, Николая Заболоцкого и других созвучных душе артиста поэтов. Цена билетов 1300 руб. 12+

 

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 15:07 −1
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Люди
Константин Райкин
Место
ДК Ясная Поляна

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