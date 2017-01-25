В Тульской области при пожаре погиб мужчина

24 января 2017 года в 21.39 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном на улице Студенческая в деревне Савватеевка Плавского района. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-24, по одному расчету ПЧ-103 и ПЧ-15.

Прибыв на место происшествия в 21.45, пожарные потушили огонь к 21.52.

В результате происшествия погиб один человек, мужчина 1988 года рождения. Дом выгорел изнутри, сгорела и обрушилась кровля.



Фото предоставлено МЧС по Тульской области.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.