новости
новости
Регистрация
В Тульской области при пожаре погиб мужчина

В Тульской области при пожаре погиб мужчина

28-летний мужчина погиб, дом выгорел изнутри, сгорела и обрушилась кровля.

24 января 2017 года в 21.39 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном на улице Студенческая в деревне Савватеевка Плавского района. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-24, по одному расчету ПЧ-103 и ПЧ-15.

Прибыв на место происшествия в 21.45, пожарные потушили огонь к 21.52.

В результате происшествия погиб один человек, мужчина 1988 года рождения. Дом выгорел изнутри, сгорела и обрушилась кровля.


Фото предоставлено МЧС по Тульской области.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 09:30 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьПлавск
Прочее
пожарпогиб мужчина

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская тяжелоатлетка завоевала серебро на соревнованиях в Московской области
Тульская тяжелоатлетка завоевала серебро на соревнованиях в Московской области
Где в Туле 25 января не будет электричества
Где в Туле 25 января не будет электричества
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика