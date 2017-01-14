В Воловском районе в школах не убирают сосульки и снег с крыш

Прокуратура Воловского района проверила местные образовательные учреждения. В ходе проверки выявили нарушения законодательства об охране здоровья граждан.

На крыше здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Баскаковская СОШ» есть снежные наледи, не удалены сосульки с кровли.

Аналогичные нарушения выявлены еще в восьми школах.

Это МКОУ «Станционная СОШ», МКОУ «Верхоупская СОШ», МКОУ «Центр образования п. Волово Тульская область», МКОУ «Борятинская СОШ», МКОУ «Непрядвенская СОШ», МКОУ «Лутовская СОШ», МКОУ «Двориковская СОШ», МКОУ «Краснодубровская ООШ».

По факту выявленных нарушений законодательства в адрес директоров девяти образовательных учреждений внесены представления об устранении нарушений закона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.