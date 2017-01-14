новости
новости
Регистрация
В Воловском районе в школах не убирают сосульки и снег с крыш

В Воловском районе в школах не убирают сосульки и снег с крыш

Прокуратура выявила нарушения в девяти учебных учреждениях.

Прокуратура Воловского района проверила местные образовательные учреждения. В ходе проверки выявили нарушения законодательства об охране здоровья граждан.

На крыше здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Баскаковская СОШ» есть снежные наледи, не удалены сосульки с кровли.

Аналогичные нарушения выявлены еще в восьми школах.

Это МКОУ «Станционная СОШ», МКОУ «Верхоупская СОШ», МКОУ «Центр образования п. Волово Тульская область», МКОУ «Борятинская СОШ», МКОУ «Непрядвенская СОШ», МКОУ «Лутовская СОШ», МКОУ «Двориковская СОШ», МКОУ «Краснодубровская ООШ».

По факту выявленных нарушений законодательства в адрес директоров девяти образовательных учреждений внесены представления об устранении нарушений закона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:35 +1
Другие статьи по темам
Место
Воловский районТульская область
Прочее
сосулькишколы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Андрей Кузнецов не пробился в финал теннисного турнира в Австралии
Андрей Кузнецов не пробился в финал теннисного турнира в Австралии
В Тульскую область приедет Бедрос Киркоров
В Тульскую область приедет Бедрос Киркоров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика