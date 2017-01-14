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В Тульскую область приедет Бедрос Киркоров

В Тульскую область приедет Бедрос Киркоров

Он посетит село Мокрый Корь Ясногорского района.

15 января по приглашению президента фонда «Народная дипломатия» Игоря Панкова в Тульскую область приедет народный артист России Бедрос Киркоров. Он посетит село Мокрый Корь Ясногорского района.

Бедрос Филиппович ознакомится с селом, его историей и посетит богослужение в возрождаемом храме Рождества Христова, которое состоится в 12.00 часов. А затем артист ответит на вопросы жителей и гостей села, поделится творческими планами.

Напомним, что 6 января в селе Мокрый Корь побывала известная актриса Наталья Варлей.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:16 −8
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