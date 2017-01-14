В Тульскую область приедет Бедрос Киркоров

15 января по приглашению президента фонда «Народная дипломатия» Игоря Панкова в Тульскую область приедет народный артист России Бедрос Киркоров. Он посетит село Мокрый Корь Ясногорского района.

Бедрос Филиппович ознакомится с селом, его историей и посетит богослужение в возрождаемом храме Рождества Христова, которое состоится в 12.00 часов. А затем артист ответит на вопросы жителей и гостей села, поделится творческими планами.

Напомним, что 6 января в селе Мокрый Корь побывала известная актриса Наталья Варлей.