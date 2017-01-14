Андрей Кузнецов не пробился в финал теннисного турнира в Австралии

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В полуфинале он уступил британцу Дэну Эвансу.

Туляк Андрей Кузнецов не смог пробиться в финал теннисного турнира, который проходит в австралийском Сиднее. Об этом сообщает «Р-Спорт». Кузнецов в полуфинале уступил британцу Дэну Эвансу — 2:6, 6:3, 3:6. Соперники провели на корте 1 час 50 минут.

Напомним, призовой фонд турнира превышает 435 тысяч долларов. В финале сыграют Дэн Эванс и шестая ракетка турнира Жиль Мюллер из Люксембурга.