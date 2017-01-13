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Жительница Рязани обворовывала туляков в общественном транспорте

Жительница Рязани обворовывала туляков в общественном транспорте

Представительница цыганского этноса приехала специально для этих целей в Тулу.

В Туле полицейские задержали представительницу цыганского этноса, которая подозревается в серии краж из карманов и сумок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, во время поездок на общественном транспорте или находясь на остановках женщина вытаскивала у людей деньги. Полицейские располагали сведениями, что злоумышленница может орудовать на территории Центрального округа, вблизи крупных торговых центров.

Воровка попалась, когда пыталась похитить кошелек у женщины, ожидавшей транспорт на остановке.

Жертва хищения заметила, что у нее пытаются вытащить деньги. Поэтому сразу обратила на это внимание окружающих. Те не позволили злоумышленнице скрыться. А незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемую.

При дальнейшей проверке установлена причастность 24-летней ранее судимой женщины еще как минимум к одной подобной краже. Но у полицейских имеются основания полагать, что злоумышленница совершала другие аналогичные противоправные деяния на территории Тулы.

По предварительным данным, представительница цыганской диаспоры специально приехала в город из Рязани, чтобы промышлять подобным образом.

Возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям «Кража» и «Покушение на кражу». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:57 0
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