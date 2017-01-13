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В Туле на улице Фестивальной сгорела фура
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле на улице Фестивальной сгорела фура

К счастью, никто не пострадал.

13 января в 10.55 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили о возгорании фуры «Мерседес», которая находилась в Туле на улице Фестивальной.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, на месте происшествия работали два пожарных расчета. Огонь был потушен уже через пять минут.

В результате происшествия выгорели кабина и половина прицепа.

К счастью, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:08 +2
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