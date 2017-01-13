В Туле на улице Фестивальной сгорела фура

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

13 января в 10.55 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили о возгорании фуры «Мерседес», которая находилась в Туле на улице Фестивальной.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, на месте происшествия работали два пожарных расчета. Огонь был потушен уже через пять минут.

В результате происшествия выгорели кабина и половина прицепа.

К счастью, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.