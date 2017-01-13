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Тульскому певцу Геннадию Пономареву – 60 лет!

Тульскому певцу Геннадию Пономареву – 60 лет!

Сегодня, 13 января, этот талантливый человек и яркий музыкант отмечает юбилей.

Геннадий Пономарев пел в церковном хоре, в ВИА «Красные Маки» и «Фанты». В восьмидесятых годах стал сотрудничать с Жанной Бичевской, ставшей впоследствии его женой.


Жанна Бичевская и Геннадий Пономарев.

Вместе они подготовили несколько программ. Геннадий Пономарев — автор музыки на стихи поэтов Серебряного века, оригинального песенного направления «Музыкальный акмеизм» или «Музыка поэзии», а также песен «Царского цикла», который исполняла Жанна Бичевская.

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 14:41 0
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