Тульскому певцу Геннадию Пономареву – 60 лет!

Сегодня, 13 января, этот талантливый человек и яркий музыкант отмечает юбилей.

Геннадий Пономарев пел в церковном хоре, в ВИА «Красные Маки» и «Фанты». В восьмидесятых годах стал сотрудничать с Жанной Бичевской, ставшей впоследствии его женой.



Жанна Бичевская и Геннадий Пономарев.

Вместе они подготовили несколько программ. Геннадий Пономарев — автор музыки на стихи поэтов Серебряного века, оригинального песенного направления «Музыкальный акмеизм» или «Музыка поэзии», а также песен «Царского цикла», который исполняла Жанна Бичевская.