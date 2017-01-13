Почему на пересечении улиц Макаренко и Седова пробки?

На портал Myslo обратился туляк Александр Перфильев с жалобой на работу светофора на пересечении улиц Макаренко и Седова.

Около года назад, после окончания строительства нового высотного дома и начала его заселения, на этом перекрестке был установлен светофор. Проработал он всего месяц – на перекрестке, где никогда не было заторов, начали образовываться пробки. И до недавнего времени этот светофор проработал в «оранжевом» режиме.

«Перед Новым годом на этом перекрестке были установлены заборчики, и теперь все пересекают дорогу по пешеходному переходу, что весьма похвально. А несколько дней назад запустили светофор, он работает в трехцветном режиме, но его настроили просто невероятно. На приложенном фото видно перекресток и направление (в центр) – это главная дорога, которую настроили на 90 секунд в ожидании и 22 секунды на движение. Красный цвет на фото показывает пробку, которая была сегодня. Вчера она была еще больше. Удалось проехать только с 5-го переключения светофора! То есть при несложных подсчетах получается, что я потратил 560 секунд, или 9 минут на один светофор!»

Стоит отметить, что на некорректную работу светофора жалуются многие. Местные жители говорят, что раньше, когда перекресток был нерегулируемым, пересечь его пешеходам было и то проще, чем теперь, потому что машины стоят в пробках и норовят проскочить побыстрее, даже в ущерб пешим участникам движения.

Александр Перфильев пишет, что пообщался с несколькими лайнщиками и водителями:

«Я спрашивал их мнения и получал в ответ одно – «это просто кошмар, никогда здесь не было пробок! И 90 секунд по главной? Что за бред?»

И Александр, и другие жители этого микрорайона надеются, что администрация города обратит внимание на некорректную работу светофора и примет меры.