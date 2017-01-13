новости
новости
Регистрация
Почему на пересечении улиц Макаренко и Седова пробки?

Почему на пересечении улиц Макаренко и Седова пробки?

Туляки жалуются на некорректную настройку светофора, из-за которой на прежде свободном перекрестке возникают сильные заторы.

На портал Myslo обратился туляк Александр Перфильев с жалобой на работу светофора на пересечении улиц Макаренко и Седова.

Около года назад, после окончания строительства нового высотного дома и начала его заселения, на этом перекрестке был установлен светофор. Проработал он всего месяц – на перекрестке, где никогда не было заторов, начали образовываться пробки. И до недавнего времени этот светофор проработал в «оранжевом» режиме.

«Перед Новым годом на этом перекрестке были установлены заборчики, и теперь все пересекают дорогу по пешеходному переходу, что весьма похвально. А несколько дней назад запустили светофор, он работает в трехцветном режиме, но его настроили просто невероятно. На приложенном фото видно перекресток и направление (в центр) – это главная дорога, которую настроили на 90 секунд в ожидании и 22 секунды на движение. Красный цвет на фото показывает пробку, которая была сегодня. Вчера она была еще больше. Удалось проехать только с 5-го переключения светофора! То есть при несложных подсчетах получается, что я потратил 560 секунд, или 9 минут на один светофор!»

Стоит отметить, что на некорректную работу светофора жалуются многие. Местные жители говорят, что раньше, когда перекресток был нерегулируемым, пересечь его пешеходам было и то проще, чем теперь, потому что машины стоят в пробках и норовят проскочить побыстрее, даже в ущерб пешим участникам движения.

Александр Перфильев пишет, что пообщался с несколькими лайнщиками и водителями:

«Я спрашивал их мнения и получал в ответ одно – «это просто кошмар, никогда здесь не было пробок! И 90 секунд по главной? Что за бред?»

И Александр, и другие жители этого микрорайона надеются, что администрация города обратит внимание на некорректную работу светофора и примет меры.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 14:05 +4
Другие статьи по темам
Место
Тулаулица Макаренкоулица Седова
Прочее
светофорпробки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на улице Фестивальной сгорела фура
В Туле на улице Фестивальной сгорела фура
Пятница, 13-е – это же просто праздник!
Пятница, 13-е – это же просто праздник!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика