Фото дмитрия Дзюбина и МЧС.
В центре Тулы сгорел жилой дом
По сообщению очевидцев, дом в Бухоновском переулке за ТЦ "Парадиз" загорелся рано утром 8 января.
Пожар произошел в 6.05 сегодня, 8 января, по адресу: Тула, Бухоновский переулок, 3.
На месте работали пять пожарных расчетов. Пожар был ликвидирован в 6.40. Пострадавших нет.
В результате происшествия дом сгорел полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 22 человека и 5 единиц техники.
Причина пожара устанавливается.
На месте еще работают пожарные бригады. Пожар уже потушен, идет разбор завалов.
Дом старой застройки выгорел полностью.
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