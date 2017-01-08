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В центре Тулы сгорел жилой дом
Фото дмитрия Дзюбина и МЧС.

В центре Тулы сгорел жилой дом

По сообщению очевидцев, дом в Бухоновском переулке за ТЦ "Парадиз" загорелся рано утром 8 января.

Пожар произошел в 6.05 сегодня, 8 января, по адресу: Тула, Бухоновский переулок, 3.

На месте работали пять пожарных расчетов. Пожар был ликвидирован в 6.40. Пострадавших нет.

В результате происшествия дом сгорел полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 22 человека и 5 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

 

На месте еще работают пожарные бригады. Пожар уже потушен, идет разбор завалов.

 

Дом старой застройки выгорел полностью.

 

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Пожар в Бухоновском переулке, Фото: 1
Пожар в Бухоновском переулке, Фото: 2
Пожар в Бухоновском переулке, Фото: 3
Пожар в Бухоновском переулке, Фото: 4
Пожар в Бухоновском переулке, Фото: 5
Пожар в Бухоновском переулке, Фото: 6
Пожар в Бухоновском переулке, Фото: 7
Пожар в Бухоновском переулке, Фото: 8
Пожар в Бухоновском переулке, Фото: 9
Пожар в Бухоновском переулке, Фото: 10
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:02 0
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