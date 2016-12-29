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Почти два года тульский бизнесмен не платил налоги

Почти два года тульский бизнесмен не платил налоги

В бюджет не поступило 16 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего директора общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность, связанную с ведением ресторанного бизнеса и подбором персонала. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ  (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2012 по декабрь 2013 года руководство ООО уклонялось от уплаты налогов. Злоумышленники незаконно увеличивали сумму расходов организации.

Общая сумма скрытых налогов составила более 16 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:29 −1
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