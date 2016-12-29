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Светофор на пр. Ленина у ост. «Автовокзал» в Туле будет пропускать транспорт быстрее

Светофор на пр. Ленина у ост. «Автовокзал» в Туле будет пропускать транспорт быстрее

Корректировка его позволит разгрузить транспортный узел и уменьшить автомобильные пробки на магистральной улице.

В целях разгрузки транспортного узла и обеспечения безопасности дорожного движения в Туле изменены фазы светофора на пересечении проспекта Ленина, улиц Станиславского и Болдина. Новый режим был предложен для внедрения Центром организации дорожного движения правительства Москвы, сообщили Myslo в управлении по городскому хозяйству администрации города.

Теперь регулировка движения на перекрестке осуществляется в трехфазном режиме следующим образом:

– первая фаза: движение транспорта осуществляется во всех направлениях при движении вверх по проспекту Ленина, а также при осуществлении поворотов направо по дополнительным секциям с улиц Станиславского и Болдина;

– вторая фаза: движение транспорта осуществляется во всех направлениях при движении вниз по проспекту Ленина, а также при осуществлении поворотов направо по дополнительным секциям с улиц Станиславского и Болдина;

– третья фаза: движение транспорта осуществляется во всех направлениях при движении по улице Станиславского; прямо и налево при движении по улице Болдина; также в данную фазу осуществляется движение трамваев во всех направлениях в соответствии с трамвайными путями.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:40 +2
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