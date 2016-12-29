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В Тульской области появится публичный реестр отремонтированных дорог

В Тульской области появится публичный реестр отремонтированных дорог

Это позволит повысить прозрачность исполнения подрядчиками гарантийных обязательств.

Итогам работы ОНФ в 2017 году была посвящена встреча губернатора Тульской области Алексея Дюмина с руководством и активом регионального отделения Общероссийского общественного движения, сообщает пресс-служба правительства.

Активист ОНФ Роман Руденко  обратил внимание на гарантийное обслуживание уже отремонтированных дорог, предложив создать их публичный реестр для повышения прозрачности исполнения подрядчиками гарантийных обязательств.

Алексей Дюмин поддержал это предложение. Он поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства Тульской области проработать этот вопрос и дополнить информацию на сайте министерства.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:17 +1
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