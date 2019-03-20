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Возьмите к себе стройную красотку Кнопу

Возьмите к себе стройную красотку Кнопу

Кнопа была подобрана на улице крохотным, чуть живым щенком.

Сейчас ей уже 7 месяцев, девчушка откормлена, привита, стерилизована, здорова. Вес 14 кг.

Ушастенькая длинноногая стройняшка, игривая, ласковая, любопытная, ей надо быть в курсе всех дел.

Кнопу доставят к людям, которые захотят её пзять, по Туле и области.

Телефон: 8 (953) 437-05-35.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +8
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