Возьмите к себе стройную красотку Кнопу
Кнопа была подобрана на улице крохотным, чуть живым щенком.
Сейчас ей уже 7 месяцев, девчушка откормлена, привита, стерилизована, здорова. Вес 14 кг.
Ушастенькая длинноногая стройняшка, игривая, ласковая, любопытная, ей надо быть в курсе всех дел.
Кнопу доставят к людям, которые захотят её пзять, по Туле и области.
Телефон: 8 (953) 437-05-35.
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