Возьмите к себе стройную красотку Кнопу

Кнопа была подобрана на улице крохотным, чуть живым щенком.

Сейчас ей уже 7 месяцев, девчушка откормлена, привита, стерилизована, здорова. Вес 14 кг.

Ушастенькая длинноногая стройняшка, игривая, ласковая, любопытная, ей надо быть в курсе всех дел.

Кнопу доставят к людям, которые захотят её пзять, по Туле и области.

Телефон: 8 (953) 437-05-35.