Кошка в ошейнике найдена в подъезде
10 марта в одном из подъездов жилого дома в Богородицке была найдена пестрая кошечка с красным ошейником, очень ухоженная, в состоянии мартовского загула.
Её приютили на время и назвали Кисой, но оставить её у себя не смогут. Характер замечательный, даже в чужом доме она очень тихая и прекрасно адаптируется.
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