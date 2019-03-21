Кошка в ошейнике найдена в подъезде

10 марта в одном из подъездов жилого дома в Богородицке была найдена пестрая кошечка с красным ошейником, очень ухоженная, в состоянии мартовского загула.

Её приютили на время и назвали Кисой, но оставить её у себя не смогут. Характер замечательный, даже в чужом доме она очень тихая и прекрасно адаптируется.

Хозяева старые или новые, отзовитесь!

Телефон: 8 (950) 911-18-79.