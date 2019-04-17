Рыжая красотка Николь ждёт хозяев
Кошка Николь, 1,5 года, стерилизована, любит домашнюю еду, привита, с ветпаспортом. Ей очень нужен дом.
Стихотворение автора объявления:
Николь- милое создание.
В ней и шарм, и обаяние ,
В ней и грация и стать
В двух словах не описать.
Шаловливая малышка
Поиграть не против с мышкой,
И на ручках полежать,
И под боком помурчать,
Просто милый ангелочек.
Знает для чего лоточек,
Со здоровьем все отлично
И ведёт себя прилично.
Всем котейка хороша,
Есть и внешность и душа.
Нет пока что только сердца
Где б смогла она согреться!
Звоните и приезжайте
знакомиться с Николь!
Телефон: 8 (953) 968-85-16, Елена.