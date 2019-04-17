Рыжая красотка Николь ждёт хозяев

Кошка Николь, 1,5 года, стерилизована, любит домашнюю еду, привита, с ветпаспортом. Ей очень нужен дом.

Стихотворение автора объявления:

Николь- милое создание.

В ней и шарм, и обаяние ,

В ней и грация и стать

В двух словах не описать.

Шаловливая малышка

Поиграть не против с мышкой,

И на ручках полежать,

И под боком помурчать,

Просто милый ангелочек.

Знает для чего лоточек,

Со здоровьем все отлично

И ведёт себя прилично.

Всем котейка хороша,

Есть и внешность и душа.

Нет пока что только сердца

Где б смогла она согреться!

Звоните и приезжайте

знакомиться с Николь!

Телефон: 8 (953) 968-85-16, Елена.