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Рыжая красотка Николь ждёт хозяев

Рыжая красотка Николь ждёт хозяев

Кошка Николь1,5 года, стерилизована, любит домашнюю еду, привита, с ветпаспортом. Ей очень нужен дом.

Стихотворение автора объявления:

Николь- милое создание.
В ней и шарм, и обаяние ,
В ней и грация и стать
В двух словах не описать.
Шаловливая малышка
Поиграть не против с мышкой,
И на ручках полежать, 
И под боком помурчать, 
Просто милый ангелочек.
Знает для чего лоточек,
Со здоровьем все отлично 
И ведёт себя прилично.
Всем котейка хороша,
Есть и внешность и душа.
Нет пока что только сердца 
Где б смогла она согреться!

Звоните и приезжайте
знакомиться с Николь!

Телефон: 8 (953) 968-85-16, Елена. 

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Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 14:12 +7
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