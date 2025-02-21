Легендарная система ухода Jan Marini Skin Research: где купить в Туле

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Подготовьте кожу к весеннему пробуждению вместе со всемирно известным экспертом и новатором в мире красоты.

Передовые формулы сделали средства Jan Marini Skin Research решением, по-настоящему преображающим кожу. В составе средств бренда используются активные вещества с доказанной эффективностью: ретинол, витамин C, пептиды и кислоты. В синергии друг с другом они максимально эффективно решают эстетические проблемы.

Специалисты Клиники эстетической медицины Елены Черных подберут идеальное сочетание с учетом особенностей вашей кожи для максимального результата.

Точно в цель

Инновационная система домашнего ухода способна преобразить вашу кожу. Многообразие средств и линеек позволяют зарядить и вдохнуть жизнь в каждую клетку, независимо от типа и возраста женщины, что обеспечивает:

восстановление энергетического потенциала кожи,

экстремальное увлажнение,

мгновенное сияние,

защиту кожи от УФ-лучей,

решение эстетических проблем кожи (темные круги, пигментация, розацеа).

Благодаря уникальному составу контуры лица становятся четкими, а кожа упругой.

Вы готовы преобразиться? Культовые средства уже ждут вас в клинике Елены Черных.

г. Тула, ул. Шевченко, дом 5

www.chernykh.clinic

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Тел. +7 960 602-85-13

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