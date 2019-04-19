Юный Шейх отправится домой к хорошим людям

Кот Шейх, 8 месяцев, приучен к лотку, в еде не привередлив, привит, с ветпаспортом. Ищет свой дом и любимых хозяев.

Стихотворение автора объявления:

Шейх совсем ещё ребёнок,

Замечательный котёнок,

Обалденная мордашка, ну сам он весь милашка.

Любопытный и отважный,

Обожает поиграть,

А потом как барин важный на коленях полежать.

Забодает, заласкает, замурчит и покорит,от гладилок просто тает, в глаза преданно глядит.

Станет другом, компаньоном, будет вас с работы ждать, будет с ним уютно в доме, Шейх готов любовь отдать!

Звоните и приезжайте

знакомиться с Шейхом!

Телефон: 8 (953) 968-85-16, Елена.