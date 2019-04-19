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Зверьё моё
Юный Шейх отправится домой к хорошим людям

Юный Шейх отправится домой к хорошим людям

Кот Шейх, 8 месяцев, приучен к лотку, в еде не привередлив, привит, с ветпаспортом. Ищет свой дом и любимых хозяев.

Стихотворение автора объявления:

Шейх совсем ещё ребёнок,
Замечательный котёнок,
Обалденная мордашка, ну сам он весь милашка.
Любопытный и отважный,
Обожает поиграть, 
А потом как барин важный на коленях полежать.
Забодает, заласкает, замурчит и покорит,от гладилок просто тает, в глаза преданно глядит.
Станет другом, компаньоном, будет вас с работы ждать, будет с ним уютно в доме, Шейх готов любовь отдать!

Звоните и приезжайте
знакомиться с Шейхом!

Телефон: 8 (953) 968-85-16, Елена.

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Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +1
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