Возле ТРЦ «РИО» украли собаку. Помогите найти!

11 апреля возле ТРЦ «РИО» около 19:00 пропала собака. Была привязана возле входа.

По камерам видно как ее отвязал какой-то мужчина и повел в сторону «Мёда». Люди на остановке сказали, что он не русской национальности.

Собака старенькая, пушистая, с длинной шерстью, среднего роста, метис маламута, белые «очки» вокруг глаз, хвост крючком, вес примерно 20−25 кг, отзывается на кличку Ника.

Если вы видели Нику, пожалуйста, позвоните по телефонам:

8 (902) 901-13-92, 8 (902) 901-13-32.

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ПОЖАЛУЙСТА, репост!

Помогите любимице семьи вернуться домой.