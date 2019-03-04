блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Юная добрая собачка ищет дом

Юная добрая собачка ищет дом

Эта небольшая собачка ищет дом и любящих хозяев.

Возраст – 8 месяцев, вес – 10 кг, ростом ниже колена (больше не вырастет).

Стерилизована. Очень ласковая, игривая, дружелюбная и жизнерадостная девчушка, просто сгусток позитива.

Отдают в добрые руки с правом ненавязчивого отслеживания дальнейшей судьбы.

Доставка по Туле и области. Тел. 8 (953) 437-05-35.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 15:42 +10
Блэк ищет хозяев и дом
Блэк ищет хозяев и дом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.