Юная добрая собачка ищет дом
Эта небольшая собачка ищет дом и любящих хозяев.
Возраст – 8 месяцев, вес – 10 кг, ростом ниже колена (больше не вырастет).
Стерилизована. Очень ласковая, игривая, дружелюбная и жизнерадостная девчушка, просто сгусток позитива.
Отдают в добрые руки с правом ненавязчивого отслеживания дальнейшей судьбы.
Доставка по Туле и области. Тел. 8 (953) 437-05-35.
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