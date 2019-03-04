Юная добрая собачка ищет дом

Эта небольшая собачка ищет дом и любящих хозяев.

Возраст – 8 месяцев, вес – 10 кг, ростом ниже колена (больше не вырастет).

Стерилизована. Очень ласковая, игривая, дружелюбная и жизнерадостная девчушка, просто сгусток позитива.

Отдают в добрые руки с правом ненавязчивого отслеживания дальнейшей судьбы.

Доставка по Туле и области. Тел. 8 (953) 437-05-35.