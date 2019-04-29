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Найдена истощённая охотничья собака

Найдена истощённая охотничья собака

В районе Малахово-Зайцево найдена охотничья собака.

Сука, на вид около десяти лет.  Сильно истощена. 

Хозяева, отзовитесь! Кто потерял?

Если вы узнали собаку, звоните по телефону: 8-920-276-48-18.

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Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 18:00 +6
Возле Центрально парка найдена собака
Возле Центрально парка найдена собака
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