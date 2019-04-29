Найдена истощённая охотничья собака
В районе Малахово-Зайцево найдена охотничья собака.
Сука, на вид около десяти лет. Сильно истощена.
Хозяева, отзовитесь! Кто потерял?
Если вы узнали собаку, звоните по телефону: 8-920-276-48-18.
Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 18:00 +6
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