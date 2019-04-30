Возьмите к себе Асю

Еще полгода назад Ася была бездомной. Дикий, запуганный, недоверчивый щенок погибал на улице.... И погиб бы, если бы не добрые люди.

Ася – молодая девочка возрастом чуть больше года, миниатюрная собачка весом 10 кг, стерилизована, приучена к выгулу на поводке, адаптированная к проживанию в домашних условиях, прошла социализацию и тихонько мечтает стать домашним любимцем.

Она ждет тебя, единственный, верный, долгожданный, любимый хозяин, самый добрый и родной человек

на земле.

По всем вопросам обращаться по телефону 8 (910) 160-73-16.