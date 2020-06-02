Котенка выбросили на улицу. Малышу нужен дом

Серо-полосатый, в белых носочках, очень пушистый мальчик ищет добрые руки. Его вместе с сестренкой выбросили на улицу. Девочка уже нашла любящую семью, а мальчика временно приютили добрые люди. Но долго держать у себя котенка они не смогут.

Мальчик очень ласковый, любит мурчать и очень ждет, когда его заберут домой.

Если вам приглянулся этот малыш, звоните по тел. 8-953-955-68-46 (Алёна) или пишите ВКонтакте.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.