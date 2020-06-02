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Котенка выбросили на улицу. Малышу нужен дом

Котенка выбросили на улицу. Малышу нужен дом

Серо-полосатый, в белых носочках, очень пушистый мальчик ищет добрые руки. Его вместе с сестренкой выбросили на улицу. Девочка уже нашла любящую семью, а мальчика временно приютили добрые люди. Но долго держать у себя котенка они не смогут. 

Мальчик очень ласковый, любит мурчать и очень ждет, когда его заберут домой.

Если вам приглянулся этот малыш, звоните по тел. 8-953-955-68-46 (Алёна) или пишите ВКонтакте.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 15:32 +5
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