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  5. 24 июля: инновационный костюм Человека-Огня и ткань, которая отталкивает шерсть животных - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
24 июля: инновационный костюм Человека-Огня и ткань, которая отталкивает шерсть животных

24 июля: инновационный костюм Человека-Огня и ткань, которая отталкивает шерсть животных

Доброе утро! Заряжаемся позитивом и читаем только хорошие новости. Поехали!

Рассматриваем облака. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +24 градусов.

Изобретатель Джейк Лейзер разработал уникальный костюм Человека-огня из популярного мультсериала "Бен-10". При нажатии на часы "Омнитрикс", часть костюма, изготовленная из пиробумаги, загорается, открывая доступ к основной части костюма.

Внутренний слой костюма выполнен из стальной оплетки, а внешний слой - из никель-титанового сплава, который эффективно изолирует кожу от воздействия огня.

Таким образом, костюм Человека-огня не только выглядит эффектно, но и обеспечивает надежную защиту своему обладателю.

Сегодня слушаем Yellow Claw - Good Day ft. DJ Snake & Elliphant.

Американский стартап Nuggal воплотил мечту многих людей, разработав футболки из ткани, которая не притягивает шерсть животных. Теперь владельцы питомцев могут обнимать своих любимцев, не опасаясь, что одежда будет покрыта шерстью.

Производитель заявляет, что его изделия обладают невероятными антистатическими свойствами. Ткань плотная, дышащая и приятная на ощупь, она отлично пропускает воздух и не вызывает дискомфорта при носке. Компания использовала инновационные разработки, которые позволили значительно улучшить качество и функциональность ткани.

Раньше граффити воспринималось как нелегальная деятельность, но сегодня оно стало неотъемлемой частью городской культуры. Многие города и компании поддерживают граффити-арт, предоставляя художникам специальные стены для творчества и даже оплачивают их работы. Яркие и динамичные граффити украшают городские пейзажи, вдохновляя жителей и гостей на новые свершения.

Красивого настроения!

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