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  5. 23 июля: грандиозный шашлык, и мечта становится реальностью - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
23 июля: грандиозный шашлык, и мечта становится реальностью

23 июля: грандиозный шашлык, и мечта становится реальностью

Доброе утро! Заряжаемся положительной энергией и читаем только хорошие новости. Поехали!

Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +23 градусов.

В минувшие выходные в Тюмени произошло настоящее гастрономическое событие. На городской набережной был приготовлен самый длинный шашлык в России – 438 метров. Это не случайная цифра, ведь в этом году Тюмени исполняется именно столько лет.

Над созданием этого рекордного блюда трудились сотни поваров на протяжении нескольких месяцев. Они тщательно подошли к подготовке: мариновали куриное мясо более двух суток, а для приготовления использовали цельный гигантский вертел, собранный из множества скрепленных между собой шампуров.

Процесс жарки шашлыка был отлажен до мелочей – около 500 человек синхронно переворачивали мясо всего четыре раза. После того, как рекорд был зафиксирован, жители Тюмени смогли бесплатно попробовать это уникальное блюдо. 

Сегодня просыпаемся под ритм DJ Smash и Винтаж — Москва.

Фредди Фюген, известный скайдайвер, потратил целый год на разработку уникального вингсьюта, вдохновленного культовым мультфильмом "Алладин". Результатом его кропотливой работы стал костюм в форме ковра-самолета, который позволяет Фредди парить в воздухе, словно герой любимого детского фильма.

Фюген, известный своими экстремальными прыжками, давно мечтал о создании костюма, который бы воплотил его творческие идеи. Вдохновившись образом Алладина, он принялся за разработку, тщательно прорабатывая каждую деталь. Результат превзошел все ожидания - костюм не только выглядит потрясающе, но и демонстрирует впечатляющие аэродинамические характеристики.

Теперь Фредди Фюген покоряет небо в своем уникальном вингсьюте, воплощая в жизнь мечту многих любителей приключений и поклонников "Алладина". 

Эта фотоподборка приглашает нас погрузиться в мир, где обычное становится необычным, а привычные вещи приобретают поражающие воображение размеры. Она служит напоминанием о том, что даже в повседневной жизни можно найти поводы для удивления и восхищения, стоит лишь внимательнее присмотреться к окружающему.

Гигантского настроения!

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