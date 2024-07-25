25 июля: объявление о продаже НЛО и секретные рецепты от бабушек

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И снова появились облачка. Сегодня в Туле пасмурно, а воздух прогреется до +25 градусов.

Жители Аргентины были весьма удивлены, когда один из их соотечественников разместил в Интернете объявление о продаже летающей тарелки. К объявлению прилагалась фотография, которая наглядно демонстрировала, что это не шутка - "настоящая" тарелка действительно лежала в поле.

Согласно описанию продавца, он стал владельцем этого летательного аппарата в 1996 году. Утверждается, что тарелка пролетела более 6 миллионов километров, совершив шесть рейсов на Луну и два на Марс. Кроме того, продавец отметил, что с помощью этой тарелки очень удобно похищать коров. Он заявил, что тарелка способна ловить до 17 коров в минуту, но не рекомендует использовать её для похищения других животных.

Даже если кто-то и заинтересуется инопланетным транспортным средством, перед покупкой стоит основательно поразмыслить. Цена на данный товар немалая - целых 350 000 долларов. Так что потенциальным покупателям придётся хорошенько взвесить все "за" и "против" перед тем, как приобретать эту летающую тарелку.

Сегодня слушаем трендовый трек Минаева - Шоколадка.

Нью-Йоркское заведение, где готовят только бабушки по секретным семейным рецептам, набирает все большую популярность. Среди сотрудниц ресторана есть выходцы из России, Узбекистана, Китая и Беларуси, каждая из которых привносит в меню уникальные блюда, передаваемые из поколения в поколение.

Люди особенно ценят внимательное отношение бабушек к каждому заказу и тщательность, с которой они готовят каждое блюдо. Забронировать столик в этом ресторане можно только до 19:30, поскольку бабушек ждут их внуки дома. Посетители отмечают, что в этом заведении они не просто едят, а погружаются в особую атмосферу домашнего уюта и заботы.

Секретные рецепты, привезенные из разных уголков мира, и искренняя любовь бабушек к готовке делают этот ресторан поистине уникальным местом на карте Нью-Йорка, где каждый гость может почувствовать себя как дома.

Представьте себе, что вы решили посетить художественную галерею, чтобы насладиться творчеством различных мастеров. Вы неспешно бродите между залами, разглядывая картины и скульптуры, когда вдруг ваше внимание привлекает знакомое лицо. Присмотревшись внимательнее, вы понимаете, что это ваш собственный портрет, искусно выполненный кем-то другим.

Поразительного настроения!