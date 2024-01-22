22 января: Чемпионат по метанию елок и барби-дальнобойщик

Доброе утро! Врываемся в новую рабочую неделю и заряжаемся позитивом. Поехали!

А снег идет. Сегодня в Туле возможен небольшой снег, а температура воздуха опустится до -9 градусов.

В Ростове-на-Дону прошел уже третий ежегодный чемпионат по метанию ёлок, организованный с целью привлечь внимание к проблеме утилизации новогодних деревьев.

Все желающие могли принять участие в соревновании и принести на мероприятие свои старые новогодние деревья для сдачи на переработку. Первая принесенная ёлка стала метательным снарядом. Длина дерева составила 140 см. В соревнованиях приняли участие 73 человека разных возрастов, включая детей и даже младенцев. Некоторые участники пришли с домашними животными и приехали на лыжах.

После соревнований деревья были измельчены в щепу, которая затем используется для различных полезных целей, например, для подстилки животных в приютах. В прошлом году часть щепы была передана в приют для енотов.

Рэпер Lil Dicky выпустил клип на трек «Hahaha» со своего первого за 8 лет альбома «Penith». В видео он появляется в образе Джокера.

В Румынии 35-летняя женщина-дальнобойщик по имени Джорджета стала настоящей звездой интернета благодаря своему розовому грузовику, в котором она живет вместе с двумя кошками. Джорджета работает дальнобойщиком уже 12 лет, но недавно купила собственный грузовик и начала работать на себя.

Она превратила его в уютное жилище, оформленное в розовых тонах, в соответствии со своим прозвищем “румынская Барби”. Помимо любви к розовому цвету, Джорджета известна своей заботой о животных - она спасла кота Нороцела, который выскочил перед ее грузовиком и чуть не погиб.

В свободное от работы время, Джорджета любит проводить время со своими кошками, готовить еду и смотреть сериалы. Она также активно ведет социальные сети, где делится фотографиями и видео своей жизни в дороге.

Несмотря на то, что Джорджета вызывает восхищение многих людей, ее профессия остается сложной и опасной. Ей приходится сталкиваться с различными трудностями, такими как плохие погодные условия, опасные дороги и недобросовестные клиенты. Однако, она не боится трудностей и продолжает работать дальнобойщицей, доказывая, что женщины могут справиться с любыми задачами.

Коты, несмотря на свою кажущуюся безобидность и покорность, ведут довольно активную тайную жизнь, полную интриг. Нейросети удалось заглянуть за кулисы этого скрытого мира, показав, что наши пушистые и питомцы не так уж и просты.

Загадочного настроения!