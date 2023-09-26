26 сентября: Настольная игра, которой более 500 лет и новый рекорд разгона до 100 км/ч

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Польские археологи нашли настольную игру, высеченную на камне еще в XVI веке. Находку сделали среди руин старинного замка в городе Цмелев.



Игра расположена на поврежденной плите из песчаника размером примерно в 32 см и толщиной от 6 до 12 см. Размер самого игрового поля составляет около 13,5 см.

Ученые предполагают, что игру могли высечь строители замка, стремящиеся поставить на кон свои заработки. По другой версии, это могло быть творением детей или слуг, обитавших там.

Скорее всего, на плите изображена «Мельница» — стратегическая настольная игра древнего происхождения. Раньше такие «игровые доски» находили преимущественно в Англии, среди средневековых построек.

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Команда студентов Цюрихского технологического института и Люцернского университета прикладных наук установила новый рекорд разгона до 100 км/ч среди электромобилей. Построенный ими болид Mythen набрал сотню с места за 0,956 секунды.

Mythen представляет собой болид из карбона и алюминия. Он весит всего 140 килограммов. Каждое колесо приводит индивидуальный электромотор. Вместе они развивают 326 л.с. С учётом небольшой массы электрокара такой мощности вполне достаточно.

Основной задачей проекта было обеспечить достаточное сцепление колёс с дорогой, чтобы машина смогла реализовать весь потенциал по тяге. Команда заверила, что не собирается останавливаться на достигнутом. Это уже третий рекорд на её счету, два предыдущих были в 2014 и 2016 годах.

Результат подтверждён представителями книги рекордов Гиннесса. Предыдущее достижение продержалось чуть меньше года и было перекрыто с большим запасом. В сентябре 2022 года электромобиль команды Foerderverein GreenTeam Uni Stuttgart e.V показал время 1,416 секунды.

В нашей стране, куда не глянь, повсюду происходят курьезные и забавные случаи. А если дело касается народного творчества, будь то вещи сделанные своими руками или вывески, объявления или ценники, то истерический смех вам будет обеспечен, потому что только наши люди могут объединить смекалку и чувство юмора в одно целое! Перед вами одна из "жемчужин" народного креатива - кассовые чеки, которые таят в себе секретные послания

Забавного настроения!