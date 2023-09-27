27 сентября : Фестиваль огородных пугал и тверкающий медведь

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Солнце выглянет. Сегодня в Туле ясно, а воздух прогреется аж до +20 градусов.

В графстве Вустершир в Великобритании прошел ежегодный фестиваль огородных пугал. На нем представили более 100 чучел из сена, в этот раз посвященных королям и королевам.



Представители фестиваля рассказали, что среди пугал есть боксер Тайсон Фьюри по прозвищу Цыганский Король, Кинг-Конг и «Король тигров» Джо Экзотик.

Фестиваль проводится с 1996 года, но сейчас он состоялся впервые после перерыва в несколько лет. Мероприятие несколько раз отменяли из-за пандемии Covid и смерти королевы Елизаветы II.

Событие посетили более 10 тысяч человек. Сено для чучел бесплатно предоставили местные фермеры, а все вырученные деньги пошли на нужды местной церкви и школы.

Сегодня в плеере-Michael Jackson - Beat It.

В сети завирусился ролик с тверком медведя. Видео в своем телеграм-канале опубликовал камчатский охотовед Владимир Шаблий.

На кадрах охотовед показывает зеленые пластиковые коврики с шипами, лесные инспекторы обычно закрепляют их на стволах деревьев, а животные используют их в качестве чесалки и скидывают с шерсти надоедливых насекомых.

Попавший на видео хищник решил почесать о такой спину, но результат оказался похож на зажигательный танец, особенно с добавленным поверх хип-хоп-инструменталом.

Видео можно посмотреть по ссылке:

https://t.me/vladimirshablii/1129

Говорят, что пессимисты видят в луже грязь, а оптимисты и романтики - отражающиеся звёзды. Гвидо Гутьеррес Руис - не только оптимист и романтик, он ещё и хороший фотограф. Он снимает все свои путешествия не профессиональной камерой, а самым обычным смартфоном. Его фотографии - это отражения городов, в которых он побывал, в лужах.

Чудесного настроения!