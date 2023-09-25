25 сентября: Самая большая картина из носков и переводчик с куриногои

Доброе утро! Врываемся в новую рабочую неделю и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Не забываем про зонтик. Сегодня в Туле возможен небольшой дождь и до +18 градусов.

В Москве создали самую большую в мире картину из носков. Ее героями стали Драник и Сметанка.

На создание картины ушло 2407 носков. А собирать ее помогали посетители ВДНХ. «За 2,5 часа совместных усилий все увидели знакомый и любимый поклонниками бренда рисунок Драника со Сметанкой», — отмечают в Mark Formelle.

Рекорд получил статус «мирового». Его зарегистрировали арбитр Международного агентства InterRecord и Реестра рекордов России.

«Во время мероприятия был установлен и личный рекорд гостьей нашего мероприятия: она смогла за 60 секунд надеть 15 носков на одну ногу!» — добавили представители бренда.

Начинаем неделю вместе с ZAYN - Dusk Till Dawn.

Японские ученые разработали переводчик с куриного на основе искусственного интеллекта.

Исследователи создали технологию, которая позволяет идентифицировать эмоции птиц с помощью анализа их голоса. Программа получила название «Глубокий эмоциональный анализ». Система определяет различные эмоциональные состояния кур, включая, голод, страх, гнев, волнение или удовлетворение.

В эксперименте участвовали более 80 особей петухов и куриц. При этом исследователи не исключили погрешности технологии. Например, некоторые курицы общаются языком тела. Также устная коммуникация может различаться в зависимости от породы курицы.

В борьбе за звание главных милашек первые места на пьедестале почёта обычно занимают привычные всем котята и щенки. Однако с ними легко могут тягаться и другие звери, которые, на первый взгляд, особой мимимишностью не отличаются. Коровы, например, тоже могут вызвать прилив нежных чувств и желания затискать их до потери сил. А их милые носы, ушки, рога и копытца легко завоюют даже самое взыскательное сердечко!

Милого настроения!