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Утро в Туле
4 октября: Котенок в семье собак и идеальная подушка для работы

4 октября: Котенок в семье собак и идеальная подушка для работы

Доброе утро! Утро по традиции начинаем с чтения только самых хороших новостей. Поехали!

Зонтик пригодится. Сегодня в Туле дождь, а воздух прогреется до +20 градусов.

В американском городе Сан-Хосе три сибирские хаски удочерили котенка. Об этих необычных друзьях пишут все мировые СМИ, а страничка хаски Лило, Инфинити, Мико и кошки Рози стала одной из самых популярных в интернете. 

История звериного семейства — настоящий рассказ про покинутого ребенка со счастливым концом. Трехмесячная кошка страдала от истощения и, по словам владельцев, «умирала».

Хозяева решили рискнуть и положили найденыша рядом с лидером стаи хаски – Лило, у которой никогда не было и не будет своих щенков. Собака тут же почувствовала в котенке родную душу и начала заботиться о нем — не отходила ни на минуту.

Дружба, внимание, тепло и забота спасли кошке жизнь. Теперь она копирует поведение собак, которые заменили ей родителей: гуляет на поводке, играет с ними на улице, спит и ест вместе с остальными членами «стаи».

Владельцы рассказывают, что Рози полностью переняла некоторые черты своих друзей: например, она «бесстрашная» и совсем не боится воды.

«Рози стала полноправным членом стаи», – говорит владелец.

Просыпаемся вместе с Stromae - Alors on danse.

Японская компания Atex Co, которая занимается медицинским оборудованием и постельными принадлежностями, разработала подушку Gogo no Makura для сна в офисе.

43-летняя Нацуки Сато, которая отвечала за разработку изделия, заинтересовалась коллегами, дремлющими на работе, облокотившись на стол. В ходе исследований она обнаружила, что во многих случаях сон в такой позе вызывает напряжение в плечах и других частях тела, что приводит к онемению рук и других областей.

В свою очередь подушка, выполненная по мотивам массажных кушеток, поддерживает голову и остальные части тела. Она также имеет отверстие в центре, что облегчает дыхание.

Если вам не нравятся традиционные полочки, изготовленные из ДСП, то предлагаю вам нестандартные варианты полок под самые разные нужды. Есть полочки для мастерской и гаража, домашней библиотеки и коллекций машинок. Уверены, в посте найдётся полочка, которая понравится и вам.

Удивительного настроения!

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сегодня, в 06:00 0
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