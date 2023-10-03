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  5. 3 октября: Необычное поднесение колец и "огнедышащий" канадец - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
3 октября: Необычное поднесение колец и "огнедышащий" канадец

3 октября: Необычное поднесение колец и "огнедышащий" канадец

Доброе утро! Встречаем новый день с порцией хороших новостей. Поехали!

Даже в самые темные дни иногда выглядывает солнце. Сегодня в Туле облачно с прояснениями и до +16 градусов.

Кошка из Малайзии поднесла обручальные кольца молодоженам и прославилась в соцсетях.

По словам жениха с невестой, кошка по кличке Лили принадлежит их знакомой. Во время церемонии бракосочетания они посадили питомицу в радиоуправляемую машину, прикрепили кольца к капоту и стали ждать, когда животное подъедет к ним.

Чтобы Лили не убежала раньше времени, ее пристегнули импровизированными ремнями безопасности, но кошка и без них чувствовала себя спокойно и не собиралась срывать церемонию. Гости свадьбы сопровождали маршрут питомицы аплодисментами.

Позже кадры с места событий опубликовал в соцсетях ведущий свадьбы. По словам мужчины, за свою многолетнюю карьеру он еще не встречал похожей сцены, поэтому молодожены удивили его своей изобретательностью.

Комментаторы в соцсетях также восхитились Лили. Некоторые люди признались, что сами были бы не против видеть такую пушистую гостью на своей свадьбе.

Сегодня просыпаемся под Haddaway - What Is Love.

"Огнедышащий" канадец попал в книгу рекордов Гиннесса. Он съел 50 перцев сорта «Каролинский жнец» (самые острые в мире) за 6 минут и 49,2 секунд. Затем он «умял» еще 85 таких перцев При этом Мэтт Джек признался, что хотя он последние два десятилетия употребляет много различных острых специй, питаться так ему до сих пор сложно: "У меня бывают сильные судороги. Такое ощущение, что кто-то сжимает и выворачивает мне кишки, Твой разум говорит тебе остановиться, но ты должен убедить себя не останавливаться".

При этом Джек в мире занимает лишь второе место в мире по числу съеденных за раз «Каролинских жнецов» — лидером является австралиец Грегори Барлоу (185 перцев этого сорта).

Давно не было годноты от Midjourney — с помощью нейросети представили ферму миниатюрных животных.

Заряд милоты обеспечен до конца дня.

Милого настроения!

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сегодня, в 06:00 0
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