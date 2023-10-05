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  5. 5 октября: Самая старая парашютистка и новые космические объекты - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
5 октября: Самая старая парашютистка и новые космические объекты

5 октября: Самая старая парашютистка и новые космические объекты

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Небо стало серым. Сегодня в Туле пасмурно, а воздух прогреется до +18 градусов.

104-летняя жительница Чикаго Дороти Хоффнер прыгнула с парашютом с высоты 4100 метров. Она надеется войти в Книгу рекордов Гиннесса.

Хоффнер оставила свои ходунки недалеко от самолета. «Поехали, поехали, Джеронимо!» — кричала она, когда наконец взошла на борт.

Это не первый раз, когда женщина прыгает с парашютом. По ее словам, тогда ее пришлось выталкивать из самолета, но в этот раз она сама настояла, чтобы пойти первой.

Полет длился 7 минут, включая медленное опускание парашюта на землю. При заходе на посадку Хоффнер подобрала ноги и мягко опустилась на траву. После этого к ней бросились друзья с поздравлениями.

«Возраст — это всего лишь цифра. Там, наверху, все было замечательно. Все было восхитительно, лучше и быть не могло», — сказала она после приземления.

Сегодня слушаем P!nk - Just Give Me A Reason ft. Nate Ruess.

Новое изображение, полученное космическим телескопом имени Джеймса Уэбба, показывает туманность Ориона в беспрецедентных деталях. В туманности впервые обнаружены десятки парных объектов размером с Юпитер, которые не являются ни планетами, ни звёздами. Астрономы назвали их JuMBO — Jupiter Mass Binary Objects (двойные объекты с массой Юпитера).

Двойные объекты с массой Юпитера — новая категория космических объектов, которые, кажется, не поддаются классификации. Учёные пока не могут объяснить, как они появились. По массе эти объекты напоминают Юпитер, но планетами они быть не могут, поскольку не вращаются вокруг родительской звезды. Однако и звездами они быть не могут, так как слишком малы для этого.

С тех пор, как люди освоили наземный транспорт, им не остановить попытки его совершенствования. Они превратились в гонку главных производителей и, как оказалось, не только!

Потрясающего настроения!

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