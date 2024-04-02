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Утро в Туле
2 апреля: бассейн невероятных размеров и аромат розы для улучшения памяти

2 апреля: бассейн невероятных размеров и аромат розы для улучшения памяти

Доброе утро! Завариваем ароматный кофе, устраиваемся поудобнее и читаем хорошие новости для прекрасного начала дня. Поехали!

Майское тепло. Сегодня в Туле ожидается облачная погода, а температура воздуха поднимется аж до +23 градусов.

Саудовская Аравия планирует построить самый длинный в мире подвесной бассейн длиной 450 метров на крыше гостиничного комплекса Treyam, в рамках строительства нового города Neom.

Этот город будет расположен напротив Лазурной лагуны в южной части Акабского залива. Бассейн будет находиться на высоте 36 метров над уровнем моря и предложит гостям захватывающий панорамный вид на лагуну, кораллы и спокойные воды.

Экогород Neom был представлен в январе 2021 года и изначально назывался The Line. Этот инновационный проект предполагает строительство двух параллельных зданий высотой 490 метров, протяженность которых составит 170 километров. 

Для хорошего настроения включаем Burn Me Up - Amphibious Zoo Music.

Исследователи из Фрайбургского университета предложили интересный метод для улучшения запоминания информации. В ходе эксперимента с 54 учениками-шестиклассниками было выявлено, что использование ароматической палочки с запахом розы во время обучения и перед сном значительно улучшает результаты тестирования.

Ученикам предлагалось держать ароматическую палочку с запахом розы на рабочем столе при изучении английских слов, а затем помещать ее около кровати перед сном. Во время тестирования по английскому языку палочку также кладли на парту ученикам. Результаты показали, что те, кто использовал ароматическую палочку, справились с тестом на 30% лучше, чем те, кто не использовал запаховую поддержку.

Ученые объяснили, что запах розы действует как "сигнальная метка", помогая мозгу укладывать новую информацию в память и извлекать ее оттуда. Важно отметить, что не обязательно использовать именно аромат розы - другие хорошо узнаваемые запахи также могут быть эффективны. Этот метод может быть полезен для улучшения запоминания и повышения успеваемости в учебе.

Французская художница Стефани Килгас создает удивительно реалистичные миниатюрные модели еды в масштабе 1 к 12, которые неотличимы от оригинала. Для воплощения своих шедевров она использует скальпели, лезвия, зубочистки и полимерную глину. 

Невероятного настроения!

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сегодня, в 06:00 0
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