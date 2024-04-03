3 апреля: на гору с 30-килограммовым холодильником и 30 тысяч долларов в попкорне

Доброе утро! Врываемся в новый рабочий день и читаем только хорошие новости. Поехали!

Ничего не понятно, но очень интересно. Сегодня в Туле весь день ожидается ливень и до +12 градусов.

Британец Майкл Коупленд совершил путешествие на вершину Килиманджаро с 30-килограммовым холодильником за спиной. Это не первое его подвиг в горах - ранее он успешно завершил британский челлендж "Трех вершин", поднимаясь на самые высокие горы Англии, Шотландии и Уэльса также с холодильником.

Майкл, бывший военный, который после службы стал заниматься бодибилдингом и альпинизмом, выбрал Килиманджаро для своего следующего вызова. Он отметил, что выбор этой горы обусловлен возможностью подняться на нее без использования веревок и другого специального снаряжения.

Этот поход стал частью его кампании по сбору средств для благотворительной организации и привлечения внимания к психическим заболеваниям. Майкл объяснил, что холодильник символизирует тяжесть, с которой сталкиваются люди, страдающие психическими расстройствами.

Сегодня, несмотря на плохую погоду, настраиваемся на хороший день вместе с IOWA - 140.

Женщина из штата Мэриленд решила заехать на заправку чтобы купить себе карамельный попкорн. Она долгое время не могла найти эту закуску, поэтому обратилась за помощью к владельцу. Пока тот искал попкорн, женщина решила сыграть в виртуальные скачки, купив лотерейный билет.

Когда владелец вернулся без попкорна, женщина уехала домой. Позже она проверила результаты скачек и увидела, что ничего не выиграла. Расстроившись, она решила отправить фото билета сыну, который внезапно обнаружил, что его мать выиграла 29,3 тысячи долларов (2,7 миллиона рублей).

Женщина была рада неожиданному выигрышу и заявила, что намерена потратить часть денег на предстоящие свадьбы своих двух детей.

Мир моды постоянно меняется и развивается, и даже самые опытные модники иногда удивляются новым идеям, которые появляются в индустрии. Давайте вспомним некоторые странные тренды прошлых лет!

Трендового настроения!