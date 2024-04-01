1 апреля: рекорд по выплевыванию воды изо рта и бургер за лысину

Доброе утро! Начинаем рабочую неделю и новый месяц с хорошими новостями. Поехали!

Удивительно тепло. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух в городе прогреется до рекордных +20 градусов.

35-летний Ма Хуэй из Китая установил рекорд Гиннесса по разбрызгиванию воды изо рта — его фонтан бил колоссальные 5 минут и 52 секунды. Техника, используемая китайцем, появилась еще в XVII веке и заключается в употреблении большого количества воды, а затем ее срыгивании, которое контролируется мышцами.

Хуэю удалось значительно превзойти предыдущий рекорд, установленный Кирубелем Йилмой из Эфиопии. В 2017 году эфиоп изрыгивал воду лишь 56 секунд. Для достижения столь высокого результата Хуэю пришлось выпить 4,5 литра воды, а затем медленно выплевывать ее. За процессом следил специалист Книги Гиннесса — если бы поток воды прервался хоть на мгновение, попытка рекорда завершилась.

Автор канала Speedbag Bard записывает музыкальные каверы на боксерской груше. Например, в этом видео он ритмично отбивает снаряд под хит группы Gorillaz «Feel Good Inc.».

В Бразилии «Бургер Кинг» запустил акцию, в рамках которой обладатели красивых залысин могли получить бесплатный воппер. Для участия в акции нужно было показать продавцу свою облысевшую часть головы, и если она была одобрена, то можно было получить бургер. Акция проходила с 27 по 31 марта.

Специально для этой акции «Бургер Кинг» выпустил ролик, в котором был обзор на красивые залысины. Самыми выдающимися считались залысины, которые начинались от лба с двух сторон и заканчивались на макушке.

Задумка вызвала интерес в социальных сетях, где пользователи оценили необычную идею акции. Один из пользователей даже пошутил, что он разочарован тем, что акция началась после того, как он восстановил свои волосы.

Парт Котекар - художник из Индии, который начал свое путешествие в мир искусства вырезания из бумаги в 2012 году. Он неустанно экспериментирует и постоянно совершенствует свое творчество, радуя любителей искусства своим удивительным талантом.

Оригинального настроения!