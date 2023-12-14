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  5. 14 декабря: Необычное увлечение американского мужчины и микроволновка в новом формате - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
14 декабря: Необычное увлечение американского мужчины и микроволновка в новом формате

14 декабря: Необычное увлечение американского мужчины и микроволновка в новом формате

Доброе утро! До Нового года осталось 18 дней.  Какие сладости вы предпочитаете готовить или покупать на Новый год? Пишите в комментариях, но сначала читайте хорошие новости!

Все замело. Сегодня в Туле весь день снегопады, а температура воздуха будет до -9 градусов.

Роб Мэддокс в свои преклонные годы он сумел превратить своё главное хобби в настоящее искусство. Суть его увлечения заключается в установке реактивных двигателей на самые разные средства передвижения.

На счету Роба уже немало успешных экспериментов. Он успешно установил реактивные двигатели не только на велосипед, но и на скейт, инвалидное кресло, а также даже на санки Санты.

Роб Мэддокс – это пример того, как даже на пенсии можно продолжать радоваться жизни и заниматься любимым делом. Если бы каждый из нас мог найти свое увлечение и развивать его так же успешно, как это делает Роб, мир стал бы гораздо интереснее и разнообразнее.

Сегодня слушаем импровизацию от музыканта Люка Пикмана, который  сыграл на 111 музыкальных инструментах за 111 секунд.

В Японии изобрели переносную микроволновую печь под названием Willcook. Этот гаджет имеет вид сумки, однако способен всего за пять минут разогреть находящееся внутри вещество до 80 градусов Цельсия. Кроме того, устройство имеет режим охлаждения, благодаря которому, по словам создателей, можно переносить с собой даже холодное пиво. Однако стоит быть внимательным, чтобы случайно не перепутать эту сумку с другой. 

Willcook может стать незаменимым помощником для тех, кто любит активный отдых на природе или в городе, а также для тех, кто просто ценит удобство и мобильность. 

Чейфиц Дэвид американский художник, который родился в 1981 г. в штате Вашингтон, США. Получив образование архитектора в университете Вашингтона, он понял, что его больше привлекает живопись.

Увлечение живописью вскоре принесло свои плоды: работы Чейфица получили признание критиков и любителей искусства, его стали приглашать участвовать в престижных выставках.

Прекрасного настроения!

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сегодня, в 06:00 +1
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