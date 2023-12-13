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  5. 13 декабря: Девушка, которая делает миниатюрные хрущевки и коты-гиганты в ТЦ - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
13 декабря: Девушка, которая делает миниатюрные хрущевки и коты-гиганты в ТЦ

13 декабря: Девушка, которая делает миниатюрные хрущевки и коты-гиганты в ТЦ

Доброе утро! До Нового года осталось 19 дней.  Какие елочные игрушки вы предпочитаете-классические шарики или какой-то необычной формы (шишки, белочки и тд)? Пишите в комментариях и читайте только хорошие новости!

А снег все идет. Сегодня в Туле ожидается небольшой снегопад, а температура воздуха днем составит -9 градусов.

Художница из YouTube-Настя создает миниатюры интерьеров и делится своими работами под ником miniature_diy_life. Ее самые популярные работы воссоздают интерьеры советских квартир, например кухню в хрущевке. Хобби Насти переросло в работу и приносит доход. 

Так, одной из заказчиц нужна была копия гостиной ее бабушки. Настя рассказала о процессе создания миниатюры, включая чехословацкую стенку, ковер, кресла и картины. 

Девушка признается, что процесс создания миниатюр очень увлекателен и сложен одновременно. Поиск подходящих материалов и предметов для работы может занимать много времени, но результат всегда стоит усилий. Особенно приятно видеть, как ее работы находят отклик у зрителей, которые вдохновляются ее творчеством и сами пробуют свои силы в создании миниатюр.

Творчество Насти не только позволяет ей реализовать свой потенциал и создавать уникальные предметы искусства, но и служит способом сохранить память о прошлом и передать эту память будущим поколениям.

Слушаем новую песню от DJ SMASH& Poёt — СНОВОГОДНЯЯ.

В одном из торговых центров Москвы на потолках залов начали показывать необычное видео. Главным героем ролика являются коты, которые с аппетитом поедают корм, а их изображение окружает реклама различных брендов. Посетители торгового центра с удовольствием наблюдают за происходящим на потолках, а дети особенно радуются при виде забавных пушистых животных. 

Этот оригинальный подход к рекламе не остался незамеченным, и многие посетители торгового центра делятся своими впечатлениями в социальных сетях. Кто-то даже предлагает сделать подобные видео-потолки трендом в дизайне общественных пространств. Идея не только привлекает внимание к брендам, но и вызывает положительные эмоции у зрителей, что немаловажно в условиях жесткой конкуренции на рынке рекламы. Возможно, в будущем мы увидим еще больше интересных и необычных решений в этой области.

Сон является неотъемлемой частью жизни всех живых существ, включая животных. Это не только физиологическая потребность, но и важный элемент здоровья. Наблюдение за спящими животными может вызвать много приятных эмоций и чувств, особенно у детей.

Умиление вызывает то, как животные могут выглядеть такими беззащитными и милыми в состоянии сна. Их мордочки могут быть расслаблены, а дыхание становится ровным и спокойным. Некоторые животные могут даже издавать звуки во сне, что добавляет еще больше умиления к этой картине.

Милейшего настроения!

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