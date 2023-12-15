15 декабря: Последователь жаренного льда и первый компьютерный мозг

Доброе утро! До Нового года осталось 17 дней. Как вы любите встречать Новый год: тихо в семейном кругу или с шумной компанией где-то вне дома?

Потепление! Сегодня в Туле все так же много снега, но температура воздуха прогреется до -4 градусов. В субботу будет аналогичная погода, а в воскресенье станет еще чуть теплее.

В то время как в Китае можно отведать жареный лед, в Индии существует уникальный продукт - горящий лист со специями. Местные повара помещают его прямо в рот покупателя, предлагая таким образом необычный и экзотический опыт.

Этот продукт представляет собой лист, покрытый специями и обработанный специальным образом, что позволяет ему гореть прямо во рту. Вероятно, для жителей Азии, которые привыкли к разнообразной и необычной кухне, это является обычным явлением, однако для туристов это может быть удивительным и запоминающимся опытом.

Подобные товары, несомненно, являются частью культуры и истории азиатских стран, и их продажа отражает уникальность и разнообразие азиатских рынков. В целом, азиатские рынки предлагают множество необычных и удивительных товаров, которые могут привлечь туристов со всего мира.

Сегодня слушаем песню, которая идеально описывает погоду за последние две недели-Глюк`ozа - Снег идет.

Ученые создали копию человеческого мозга из стволовых клеток и обучили ее с помощью компьютера. Это достижение стало прорывом в области нейробиологии и может привести к созданию живых биокомпьютеров в будущем.

Используя стволовые клетки, ученые вырастили органоид, который имитирует структуру и функции нейронов в мозге. Этот органоид был подключен к компьютеру, который передавал команды и обучал его.

За короткий период времени, живая “нейросеть” смогла научиться различать голоса с высокой точностью и решать уравнения. Несмотря на то, что точность бионейронной сети была ниже, чем у цифровых моделей, обучение заняло гораздо меньше времени.

Это открытие открывает новые возможности для создания более эффективных и точных систем искусственного интеллекта. В перспективе, возможно создание живых биокомпьютеров, которые будут способны выполнять сложные задачи и обрабатывать большие объемы информации.

Нейросеть попросили выдумать как выглядит новогодний стол в России, при этом делая картинку все безумнее с каждым разом.

Вкусного настроения!